Объем мирового рынка пластиковых труб в 2024 году составил $60,4 млрд.

На долю Северной Америки и Европы приходится около 25% и 20% соответственно. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Северной Америке будет наблюдаться самый высокий среднегодовой темп роста на рынке.

Ключевыми драйверами роста рынка могут стать мировое увеличение площади ирригации посевных культур, улучшение условий водоснабжения и водоотведения в развивающихся странах. Нормативные и экологические проблемы могут, наоборот, замедлить рынок. Сегмент строительства оставался доминирующим (41%) в 2024 году. Следом за ним следует сельскохозяйственный сегмент (28%). Трубы для транспортировки нефти и газа заняли 24%.

Ранее сообщалось, что на начало 2025 года объем мирового рынка пищевой пленки оценивается в $11,8 млрд и может достигнуть $14,6 млрд. 2030 году при среднегодовом темпе роста 4,35% в прогнозируемый период.

Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/v-2024-godu-obem-mirovogo-rynka-polimernyh-trub-sostavil-60-46-mlrd