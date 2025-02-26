15 проектов ТЭЦ, прошедших в конкурентный отбор для модернизации (КОММод) исключены из списка для реализации

Так, из перечня исключены модернизация Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти», Автозаводской ТЭЦ «Эн+ Генерация»), Воронежской ТЭЦ-1 ПАО «Квадра», объектов ПАО «ТГК-2″ (Костромской ТЭЦ-2, Ярославских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) и ряда других в Вологде, Невинномысске, Кемерово, Новосибирске, Сургуте, Ижевске и Самаре. Обоснованиями для отказа от проектов стали рост цен на оборудование и увеличение сроков его поставки, проблемы с получением заёмных средств от банков и негативные ожидания по финансовым отчётам ресурсоснабжающих организаций. Так, по расчётам «ЭЛ5-Энерго», планировавшей модернизацию Невинномысской ГРЭС, затраты на проект за несколько лет выросли на 454%, а на Сургутской ГРЭС-1 «Газпром энергохолдинга» поставки основного оборудования опоздали минимум на полтора года.

За отказ от реализации проектов модернизации электростанций РСО подвергаются штрафным санкциям: за отказ от реновации четырёх ТЭЦ Сибирская генерирующая компания может заплатить около 2 млрд рублей. Некоторые компании, впрочем, были освобождены от обязательств по проектам. Согласно решению НП «Совет рынка», при отказе энергокомпаний от проектов КОММод штрафы снижены на 55–70% от первоначальной величины, которая составляла 25% от стоимости поставки мощности в течение 48 месяцев.

Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/pravitelstvo-zamorozilo-15-proektov-modernizacii-tec