Арбитражный суд Челябинской области принял сторону ПГ «Конар» в деле против филиала американской компании.

В начале 2023 года «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» потребовало с «Конара» 2 млн евро задолженности по заказу на закупку, проведенную в 2020 году, и еще примерно полмиллиона — как платежи по гарантиям, проценты за пользование чужими деньгами и пр. В мае 2023 года «Конар» подал встречное исковое заявление, в котором просил суд признать недействительным односторонний отказ «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» от этой закупки. Этот иск был удовлетворён полностью.

Спор касался поставок насосного оборудования для нужд проекта «Арктик СПГ 2». Этот проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Шестьдесят процентов акций в «Арктик СПГ 2» владеет российский «Новатэк». У остальных акционеров — французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC — по 10%.

По информации картотеки арбитражных дел