Сотрудницу курганского завода трубопроводной арматуры осудили за подкуп

Курганский городской суд признал начальницу одного из отделов завода по производству трубопроводной арматуры виновной в получении коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ). Ее оштрафовали на 1,5 млн руб. и лишили права два года заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что местная жительница занимала должность руководителя отдела предприятия с декабря 2022 года по июнь 2024 года. За это время она получила незаконное вознаграждение от представителя подрядчика в размере 300 тыс. руб. за гарантированное заключение договоров на оказание услуг по утилизации отходов и их своевременную оплату. Фигурантка свою вину не признала.

По сообщению прокуратуры Курганской области