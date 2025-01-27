С декабря 2024 года в России появился Реестр инжиниринговых организаций. Реестр возник вследствие двух нормативных актов:

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2024 г. № 1786;

Федеральный закон от 22 июня 2024 г. № 144-ФЗ.

Известный эксперт в инжиниринге Сергей Мишин так отреагировал на создание Реестра: "Демонстрация инфантильной ограниченности чиновников и немощи профессионального сообщества. Ниже аргументы.

Пройдемся для начала по описанию Реестра. Туда можно включать два типа организаций. Одни создают продукцию, наверное, сюда относится КБ Туполева. Другие создают производство, например, ВНИПИнефть и НИПИГАЗ.

А МОСПРОЕКТ не относится к инжинирингу, так как просто проектирует гражданские здания? Я уж не говорю о злополучных ЕРС/ЕРСМ контракторах. Они попадает под требования или нет? Кто не знает, в этой аббревиатуре уже сидит слово инжиниринг, правда на английском языке.

Чтобы попасть в Реестр организация должна направить держателю Реестра копии договоров и прочих сопутствующих документов. Интересно, чиновники, придумавшие Реестр, хоть раз в жизни видели эти самые договоры? Они понимают, что это кипа бумаг? Они понимают, что с договорами работают большие отделы? Они представляют себе работу по копированию этих бумаг? Они реально имеют возможность прочитать полученные копии?

Чиновники отдают себе отчет, что те самые договоры - главная коммерческая тайна инжиниринговых компаний? Как можно отправлять такое в не защищенную базу данных, откуда за копейки можно будет выкрасть любую информацию.

Примерно представляя себе внутренний мир нашей бюрократии, можно почти с полной уверенностью сказать, что затея с Реестром является типичным хитрованством. Возникает сложное поручение с верха, как решать никто не знает. Не знают даже к кому обратиться. Самый простой шаг - создать Реестр. Можно тупо заниматься этим несколько лет, а потом спокойно похоронить, так как первые инициаторы уже перейдут в другие службы. Очень удобно писать отчеты. Да и элемент коррупции не исключен. Для создания базы данных придется нанимать подрядчика, ну все люди умные.

Есть пара ключевых вопросов. Первый, как должны относиться упомянутые КБ Туполева, Моспроект, НИПИГАЗ к этой затее. Они должны отказаться от своих старых наименований – конструкторское бюро или проектный институт – и назваться инжиниринговым центром. Или они должны расширить свое название? Непонятно!

К Реестру возникает огромное количество вопросов, например:

- Создадут ли Совет из представителей ведущих организаций?

- Профинансируют ли курсы по инжинирингу?

- Помогут ли нашим компаниям войти в международный рейтинг ENR? Там никто копии договоров не требует, но рейтингу верят во всем мире.

- Оплатят ли командировки ведущих специалистов в крупные иностранные компании, например, в Китай, где много компаний из реестра ENR?

- Поддержат ли усилия по разработке протоколов обмена инжиниринговой документацией?

- Профинансируют ли разработку современных инжиниринговых программ?

- Оплатят ли подключение ИИ в инжиниринг?

- Организуют ли работу по имплантации больших контрактов в законодательный корпус?

Ну и уж не говорим о финансовых льготах, причем на первом месте не налоговые побрякушки, а правила предоставления долгих кредитов под разумные проценты. Ведь все знают, что западные банки дают подобные кредиты именно под инжиниринговую компанию с высоким рейтингом.

Хотелось бы видеть не многостраничный бюрократический документ, из которого надо выцарапывать суть, а внятно и толково написанную дорожную карту, лет на пять. Тогда и затея с Реестром может получить свой смысл.

В завершение о слабости профессионального сообщества. Уже пытались перевести тему сообщества инженеров-консультантов в практическую плоскость, но ничего не вышло.