Группа ПОЛИПЛАСТИК провела вебинар по применению ЗРА в трубопроводах различного назначения

23 января Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных материалов (АСПМ) провел вебинар для проектировщиков, инженеров, руководителей строительных организаций, главных инженеров, а также специалистов технического надзора и служб ПТО на тему «Запорно-регулирующая арматура из полимерных материалов. Особенности конструкции и применения в трубопроводах различного назначения».

К данному вебинару из серии еженедельных бесплатных проявили интерес 136 слушателей из 43 городов Российской Федерации.

Докладчиком выступил заместитель директора Учебного центра Группы ПОЛИПЛАСТИК Юрий Яковлев.

В ходе своего выступления Юрий Владимирович описал основные характеристики и преимущества трубопроводов из полимерных материалов для использования в различных сферах применения. Были рассмотрены основные принципы по выбору как материалов трубопроводов, так и видов запорно-регулирующей арматуры и типов приводов, описаны самые распространенные виды арматуры, принципы их работы.

Также докладчик обратил внимание на некоторые особенности конструкции разной запорной арматуры.

Доклад сопровождался фотографиями применения запорно-регулирующей арматуры.

Учебный центр благодарит слушателей за активное участие и проявленный интерес к образовательному мероприятию и приглашает присоединиться к сообществам в социальных сетях: на Telegram-канале и ВКонтакте.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК