Об инжиниринге и инженерной деятельности

У метро Бауманская в Москве было гигантское КБ Туполева. Наверное, самое большое в мире. Этого КБ уже нет. На его месте стоит бизнес-центр с дико уродливой архитектурой и совершенно мудацким названием «Туполев плаза». Было КБ, стало ПЛАЗА.

На этом мытарства с инженерным делом у нас не кончились. К 2000 году в наш обиход проникает слово инжиниринг. И у нас начинаются пляски вокруг этого слова. К дикому удивлению нормальных профессионалов инжиниринг стал трактоваться как некоторое параллельная (дополнительная) деятельность к простой инженерной работе. Как некий волшебный ключик, который нужно применять тогда, когда простые инженеры завершают свою работу и передавать инжиниринговым специалистам, которые якобы сделают из говна конфетку.

Чтобы не быть голословным. В 2016 году выходит ГОСТР 57306—2016 с названием «ИНЖИНИРИНГ. Терминология и основные понятия в области инжиниринга».

Вот выдержка из ГОСТа:

Инжиниринг представляет собой надстройку над инженерной (проектно-конструкторской) деятельностью.

То есть, государственный стандарт утверждает, что есть просто инженерная деятельность, а есть надстройка над ней – инжиниринг. Тот самый волшебный ключик. Бред полный. Как следствие можно не удивляться результату. Среди списка ведущих мировых инжиниринговых компаний нет российских компаний. Отдельные попытки запрыгнуть в этот рейтинг были (НИПИГАЗ), но не удержались.

Кстати, ведущие инжиниринговые компании по российским финансовым меркам просто монстры. Они по выручке сравнимы с Газпромом и Сбербанком.

Сергей Мишин - эксперт в области нефтегазопереработки