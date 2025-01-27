Совет директоров компании УРАЛХИММАШ назначил на должность генерального директора Евгения Гриценко.

«Кадровые изменения являются частью разработанной стратегии развития предприятия, ключевым акционером которого Группа Синара стала в 2024 году. В планах компании – сохранить профиль Уралхиммаша и развивать новые направления бизнеса»,- отметили представители предприятия.

Евгений Гриценко родился в 1971 году. Окончил Уральский государственный технический университет и получил квалификацию по двум специальностям: инженер-физик и инженер-экономист. С 2006 года работал топ-менеджером в Группе Синара. В 2013-2017 годах Евгений Гриценко возглавлял холдинг «Синара – Транспортные машины». В 2017 году стал вице-президентом группы.

С 2008 по 2022 года завод входил в ПАО «Объединенные машиностроительные заводы». А два года назад «Уралхиммаш» перешел под управление «УК УЗХМ». Генеральным директором «УК УЗХМ» тогда стала Тамара Кобладзе, ранее возглавлявшая дирекцию по закупкам ОМЗ.

В 2024 году АО «Группа «Синара» стало владельцем 74,9968% уставного капитала предприятия. Данные активы были переданы в рамках кредитного соглашения.

По сообщению пресс-службы АО «Уралхиммаш»