Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Совет директоров компании УРАЛХИММАШ назначил на должность генерального директора Евгения Гриценко.

27 января, 2025 22

«Кадровые изменения являются частью разработанной стратегии развития предприятия, ключевым акционером которого Группа Синара стала в 2024 году. В планах компании – сохранить профиль Уралхиммаша и развивать новые направления бизнеса»,- отметили представители предприятия.

Евгений Гриценко родился в 1971 году. Окончил Уральский государственный технический университет и получил квалификацию по двум специальностям: инженер-физик и инженер-экономист.  С 2006 года работал топ-менеджером в Группе Синара. В 2013-2017 годах Евгений Гриценко возглавлял холдинг «Синара – Транспортные машины». В 2017 году стал вице-президентом группы.

С 2008 по 2022 года завод входил в ПАО «Объединенные машиностроительные заводы». А два года назад «Уралхиммаш» перешел под управление «УК УЗХМ». Генеральным директором «УК УЗХМ» тогда стала Тамара Кобладзе, ранее возглавлявшая дирекцию по закупкам ОМЗ.

В 2024 году АО «Группа «Синара» стало владельцем 74,9968% уставного капитала предприятия. Данные активы были переданы в рамках кредитного соглашения.

По сообщению пресс-службы АО «Уралхиммаш»


← Вернуться