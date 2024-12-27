В рамках продолжающейся локализации на предприятии НПО АСТА завершена разработка универсального электропривода для регулирующих клапанов!

Произведены первые прототипы, собранные из комплектующих, разработанных и изготовленных на заводе НПО АСТА. Идет подготовка к запуску в серию. Первые серийные модели поступят на российский рынок весной 2025 года. Универсальный электропривод АСТА ЭПР / ЭПА предназначен для дистанционного управления регулирующей или запорной трубопроводной арматурой. В режиме работы трёхпозиционного управляющего сигнала шток клапана перемещается на открытие/закрытие, при отсутствии сигнала – не меняет положения (останавливается). Аналоговое управление привода обеспечивает точное позиционирование клапана пропорционально сигналу контроллера.

Особенности электропривода АСТА ЭПР/ЭПА:

- это универсальный электропривод с усилием 2000Н, предназначенный для установки на регулирующие клапаны типоразмеров DN15 – DN100;

- механическое переключение режима питания 220В/24В без подключения к компьютеру;

- выбор сигнала управления — механическое переключение режима управляющего сигнала с трехпозиционного на аналоговый (4-20мА, 0…2-10В);

- механическое переключение скорости перемещения штока (предусмотрена высокая скорость для систем ГВС)

В разработке находится исполнение с функцией безопасности, обеспечивающей автоматическое открытие/закрытие клапана при отключении питания, исполнение электропривода с усилием 4000Н для следующей линейки типоразмеров, и общепромышленное исполнение.

УЛУЧШЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМОПРИВОДОВ АСТА ППМ

Проведена технологическая оптимизация выпускаемых НПО АСТА пневмоприводов серии ППМ — снижен температурный лимит использования до -55°С. Благодаря изменениям, серийный пневмопривод теперь сможет эксплуатироваться вне отапливаемых помещений в том числе и в северных регионах России.