СОДЕРЖАНИЕ ДЕКАБРЬСКОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА ТПА №6 (135).

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ТЯЖПРОМАРМАТУРА – РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Интервью с директором филиала АО НПО «Тяжпромарматура» – АЗТПА Бобриком Алексеем Александровичем
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ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ SAMSON. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Савин С. В., главный конструктор, Гаврилюк А. Ю., ведущий инженер-конструктор ООО «САМСОН КОНТРОЛС»
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ОНИКС. УСТРОЙСТВО ШАРОВЫХ КРАНОВ EXPARM: С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОБКОЙ И ПРОБКОЙ В ОПОРАХ
Осколкова Анастасия, контент-маркетолог компании «ОНИКС»
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О МОНИТОРИНГЕ КОРРОЗИИ В ТРУБОПРОВОДАХ
Гринберг П. Б., ООО НПК «Опыт»
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СЕГОДНЯ НОВЫЕ АРМАТУРНЫЕ ЗАВОДЫ ВОЗНИКАЮТ КАК ОТВЕТ НА ЗАПРОС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ
Интервью с учредителем нижегородской компании «Навигатор» Дмитрием Комшиным
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА – ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДСТВЕ
Кругликов И. А., заместитель директора по перспективному развитию ООО «Кентавр-Энерго»
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АРМАТУРА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
Горобченко С. Л., к. т. н., Ковалёв Д. А., к. т. н., ВШТЭ СПбГУПТД, Волкова Л. А., эксперт
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ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЕ. ЧАСТЬ 1
Эйсмонт В. П., конструктор и изобретатель, автор справочников
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ АРМАТУРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Горобченко С. Л., к. т. н., Ковалёв Д. А., к. т. н., ВШТЭ СПбГУПТД
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О СТАТЬЕ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ ПОДКОРЫТОВОЙ «ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В УСЛОВИЯХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА»
Дунаевский С. Н., dunaevski@gmail.com
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ И СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ СТАНКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВЕРДОЙ СМАЗКИ MODENGY
Компания «Моденжи»
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Горобченко С. Л., к. т. н., Ковалёв Д. А., к. т. н., ВШТЭ СПбГУПТД
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ НА «АДМИРАЛЕ МАКАРОВЕ». РАССКАЗ ВЕТЕРАНА АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
Тарасьев Ю. И.
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НОВАЯ ШКОЛА АРМАТУРНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
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РАЗВИТИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ В РОССИИ
Кузнецов А. А., главный строитель, акционерное общество «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания» (АО «ИПН»)
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОСНАЩЕНИЮ АРМАТУРОЙ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Горобченко С. Л., к. т. н., директор по развитию КЦ Промконсалт, ВШТЭ СПбГУПТД
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РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИХ КОНИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК И ПЕРЕХОДОВ
Корельштейн Л. Б., ООО «НТП Трубопровод»
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕТРА НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЭМИТИРУЕМЫХ АВТОТРАНСПОРТОМ
Мамедов Шамси Эльшан оглы, докторант, Национальное Аэрокосмическое Агентство
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УКАЗАТЕЛЬ ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2024 ГОД В ЖУРНАЛЕ ТПА
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ЦИКЛОДИНАМИКА В АНАЛИЗЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Протагоров А. С., эксперт
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ДНЕВНИК КОНСТРУКТОРА ВАДИМА ЭЙСМОНТА
Вадим Эйсмонт, изобретатель