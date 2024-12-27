ТРУБЫ И СДТ: замедление роста объема и рост цен в 2024 году

В качестве значимого фактора было выделено замедление роста рынка полимерных труб в 2024 году по сравнению с 2023-м. Одну из причин Кирилл Трусов видит в сокращении объемов государственного финансирования. К основным рискам отрасли эксперт отнес высокую стоимость кредитных средств, увеличение тарифов и налоговой нагрузки, что в перспективе может привести к дефициту оборотного капитала, сокращению запасов сырья и росту цен.

Вместе с тем эксперт отметил изменения в сегментах потребления полиэтиленовых труб. Небольшой рост наблюдается в сегменте труб для кабелезащиты и нефтегазовой отрасли. Основной вклад в рост рынка, как и прежде, вносят трубы для напорного водоснабжения. Доля данного сегмента, по данным Группы ПОЛИПЛАСТИК, может увеличиться в следующем году. И, по словам, Кирилла Трусова, «это тот стабилизирующий сегмент, который позволяет сохранить объемы рынка полиэтиленовых труб».

В целом, как отметил эксперт, в уходящем 2024 году основные объемы производства и потребления полиэтиленовых труб остались на прежнем уровне, и в 2025-м больших изменений не ожидается.

На форуме выступил директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК», президент «Союза переработчиков пластмасс» Михаил Кацевман. Он обратил внимание участников мероприятия на основные тенденции в переработке полимеров, так же отметил некоторый спад темпов развития отрасли в 2024 году после прорыва 2023 года и прогнозировал в следующем, 2025-м году, стабильность без бурной динамики. В числе драйверов докладчик назвал естественный рост производства, экспертный потенциал и инновации. Среди ограничительных факторов были выделены низкая производительность труда, вызванная дефицитом кадров, высокие цены на полимерное сырье и нехватка российского оборудования. Главным стимулом к развитию эксперт назвал конкурентоспособность на мировом рынке, к которой необходимо стремиться участникам сферы переработки полимеров.

О проблеме распространения фальсифицированной полимерной трубной продукции в РФ, а также об уровне присутствия фальсификата на рынках Казахстана и Белоруссии в своем выступлении рассказал генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко. По данным АПТС, в Республике Беларусь практически удалось победить трубный фальсификат, благодаря действию системе дорыночного контроля и государственного надзора в строительстве. Доля некачественной продукции там составляет менее 0,1%. В России процент фальсификата на рынке напорных труб может достигать 20%, поскольку при наличии дорыночного контроля отсутствует госнадзор. В Республике Казахстан, по словам Владислава Ткаченко, доля фальсифицированной продукции составляет около 90%. Это связано с отсутствием обязательных требований к безопасности, дорыночного контроля и госнадзора.

Для противодействия распространению оборота фальсификата на рынке полимерных труб в АПТС разработан комплекс мероприятий и сервисов, которые эксперты Ассоциации применяют в своей работе. Результатами деятельности АПТС и предложениями по борьбе с фальсифицированной продукцией Владислав Ткаченко поделился с участниками форума.

Более 100 представителей сферы производства и переработки полимеров, 20 докладов спикеров из числа ведущих экспертов отрасли, свыше 8 часов интенсивной работы – таковы основные цифры XV Отраслевого форума «Полимеры России». Событие стало эффективной площадкой для взаимодействия участников рынка и обсуждения самых актуальных вопросов развития отрасли.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК