СДТ. АО «Лискимонтажконструкция» вошло в Реестр базовых поставщиков ТЭК

Акционерное общество «Лискинский завод монтажных заготовок» (АО «Лискимонтажконструкция») вошло в Реестр базовых поставщиков ТЭК. В разделе Нефтегазовые трубы предприятие представлено в группе: «Трубы нефтегазопроводные (электросварные)». Более 50 лет предприятие является ведущим производителем труб и деталей для магистральных и промышленных трубопроводов нефти и газа в России.

Завод расположен в стратегически важном транспортном узле – городе Лиски, что обеспечивает удобную логистику. За годы работы предприятие зарекомендовало себя надежным партнером для более чем 250 отечественных и международных клиентов.

Производственные площади компании превышают 100 тысяч кв. метров. Мощности позволяют выпускать до 120 тысяч тонн труб и 50 тысяч тонн соединительных деталей ежегодно. Завод оснащен современным отечественным и зарубежным оборудованием, включая цех крупногабаритных труб, инструментальный и три кузнечнопрессовых цеха.

Предприятие производит трубы диаметром 406-2520 мм с толщиной стенки 8-80 мм на рабочее давление до 32 МПа, включая нержавеющие трубы длиной 12 метров с объемной термообработкой. Ассортимент деталей трубопроводов охватывает изделия диаметром 32-1420 мм. АО «Лискимонтажконструкция» сертифицировано по стандарту ISO 9001:2015 (TÜV CERT), соответствует требованиям ГОСТ Р и Технического Регламента Таможенного Союза. Предприятие готово поставлять продукцию по международным стандартам DIN, EN, ASME. Компания успешно прошла аудиты крупнейших организаций, включая ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «НОВАТЭК» и др., получив соответствующие сертификаты качеств..

АО «Лискимонтажконструкция»

Генеральный директор Цивилев Сергей Анатольевич

397907, Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Монтажников, д.1

Телефон: +7 (473) 913-48-75

E-mail: info@liskifitting.ru

Официальный сайт: liskifitting.ru