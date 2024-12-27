Международная организация по стандартизации ISO выпустила новые стандарты и обновила версии действующих стандартов серии ISO 55000 в 2024 году.

Компанией НПП СпецТек подготовлены их русскоязычные версии, выход ГОСТ Р запланирован на 2025 г. Управление физическими активами жизненно важно для всех организаций, зависимых от функций, технической надёжности и производительности физических активов. Это могут быть организации промышленности, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства, владеющие физическими активами, под которыми понимается технологическое оборудование, машины, материальные запасы, объекты недвижимости (производственные здания, сооружения, дороги), инженерные сети (энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение и другие).

Международным сообществом с участием России разработаны стандарты серии ISO 55000, которые предоставляют методологическую основу управления активами.

Подробнее в приложении или по ссылке: https://trim.ru/news_tk86/v-sisteme-standartov-serii-iso-55000-proshlo-masshtabnoe-obnovlenie-v-2024-godu

Игорь Николаевич Антоненко=начальник отдела маркетинга

ООО «НПП «СпецТек»

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