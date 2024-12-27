Борьбу с контрафактом в промышленности автоматизируют по решению Госкомиссии

Участники заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова намерены ужесточить контроль над реализацией российских товаров в рознице. Напомним, с 1 апреля 2024 года в России уже действует разрешительный режим при продаже маркированных товаров на кассах. Он блокирует продажу товаров, не соответствующих обязательным требованиям, например просроченной молочной продукции. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий.

По словам Дениса Мантурова, ключевая задача теперь — автоматически пресекать саму возможность вовлечения такой продукции в оборот, «будь это магазины или социально значимые учреждения». «Решения в этой части есть, ведутся эксперименты»,— сообщил чиновник.

Предполагается, что система маркировки обеспечит возможность сквозного контроля сопровождения товаров документами, подтверждающими их соответствие требованиям технических регламентов.

По данным Правительства РФ, маркировкой уже охвачено почти 20% несырьевого ВВП страны в 24 товарных группах, проводится еще 13 добровольных экспериментов по новым товарным группам и четыре эксперимента по апробации возможностей системы для контроля поставки потребителям безопасных и качественных товаров.

Источники информации, знакомые с ходом заседания, говорят, что сквозной контроль разрешений по итогам эксперимента планируют сделать обязательным для рынков шин, бутилированной воды, парфюмерии и обуви — в их отношении будет реализован принцип «на сколько единиц товара выдано разрешение, ровно столько и сможет пройти через розницу: напечатать коды маркировки сверх лимитов, содержащихся в выданных разрешениях, будет невозможно». Для формализации идеи правительству нужно принять соответствующее постановление, уже подготовленное Минпромторгом, а также внести изменения в право ЕАЭС — чтобы привязать разрешительные документы к уникальным кодам идентификации товаров и исключить техническую возможность сопровождения товара разрешительными документами, «емкость» которых исчерпана.

Отметим, что недавно Белый дом внес в Госдуму законопроект, закрывающий возможность реализации конфискованных товаров с нарушениями требований обязательной идентификации,— их можно будет только утилизировать или направлять на гуманитарные нужды при подтверждении их безопасности.

Члены госкомиссии также хотят внедрить мониторинг российских производителей товаров. «Это необходимо для пресечения лжепроизводств в случаях, когда недобросовестные участники пытаются легализовать завезенный незаконно товар, выдавая его за российский»,— сообщают в правительстве.

Источник: www.kommersant.ru