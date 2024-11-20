АО “Корпорация Сплав» продлила действие сертификата СМК в системе «Росатомрегистр»

Этот сертификат подтверждает, что система менеджмента качества Корпорации и входящих в ее состав предприятий соответствует требованиям ISO 9001: 2015 в плане обеспечения безопасности объектов атомной энергетики и даёт право на производство и поставку оборудования для российских и зарубежных АЭС.

Корпорация «Сплав» получила сертификат «Росатомрегистр» в 2020 году, а в 2023 году продлила срок его действия до 2026 года. В течение этого периода для подтверждения действия документа процедура предусматривает проведение шести инспекционных аудитов.

Один из них завершился этой осенью. Проверяющей стороной выступил «Русский Регистр» – один из ведущих российских сертификационных и экспертных органов.

Контроль затронул все предприятия в составе АО «Корпорация Сплав» – ПАО «Контур», ПКТИ «Атомармпроект», ООО «Сплав-Привод» – а также все ключевые подразделения, ответственные за разработку, производство, технологию изготовления, закуп материалов и контроль качества продукции.

Специалисты «Русского Регистра» провели аудит СМК, проверили процессы производства продукции, начиная с входного контроля материалов и заканчивая сборкой готовой продукции. По результатам аудита действие сертификата было успешно подтверждено



