Арматурный завод ОМК и БАСК будут вместе готовить будущие рабочие кадры для промышленности.

Соглашение об этом подписали управляющий директор благовещенского завода ОМК Дмитрий Пеплов и директор БАСК Булат Биктимиров. Специалисты предприятия будут участвовать в разработке образовательных программ колледжа и помогать студентам с отработкой практических навыков на производствах предприятия. В первую очередь, будут готовить кадры для сталелитейного направления. В дальнейшем завод ОМК готов трудоустроить выпускников колледжа на имеющиеся вакансии. Директор БАСКа Булат Биктимиров отметил, что рабочие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда, а практика на крупных предприятиях помогает студентам удостовериться в правильности своего выбора.

Завод ОМК также будет проводить стажировки для педагогов БАСК на своих производствах и помогать колледжу с материально-техническим оснащением мастерской, в которой будет проходить обучение. «Промышленность развивается стремительно, требования к подготовке рабочих тоже растут. Образовательные программы не всегда за этим успевают. Поэтому крайне важно, чтобы учебные заведения привлекали работодателей к подготовке будущих кадров. Благодарны руководству колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства за сотрудничество и готовность адаптировать свои программы под запросы наших производств. На заводе уже работают выпускники колледжа, в том числе на руководящих должностях, уверен, что в дальнейшем их количество будет только расти. У нас сильные инженерная и производственная команды, поэтому будем рады видеть молодежь в наших рядах, готовы делиться своими знаниями и помогать профессионально расти на одном из ведущих заводов России», – отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Дмитрий Пеплов.



