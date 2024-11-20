Самарский Завод КВОиТ вошел в Реестр Базовых поставщиков ТЭК.

Акционерное общество «Самарский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (АО «СЗ КВОиТ») – предприятие с многолетней историей.

Образован в 1959 году, как базовое предприятие Минэнерго для обеспечения тепловых и атомных электростанций деталями трубопроводов, баками, резервуарами.

На сегодняшний день АО «СЗ КВОиТ» входит в пятёрку крупнейших отраслевых компаний, работающих на рынках России и стран СНГ.

Накопленный опыт позволил АО «СЗ КВОиТ» стать многопрофильным предприятием, обладающим передовыми технологиями в производстве, комплектации и проектировании продукции, а также осуществляющим строительно-монтажные работы от фундамента до запуска в эксплуатацию объекта. Приоритет профессионализма, преемственность поколений и многолетний опыт в отрасли позволяют нам гарантировать осуществление всех работ на современном уровне и в установленный срок.

АО «Самарский завод КВОиТ» аккредитованный поставщик крупнейших компаний России. Политика качества Завода направлена на обеспечение поставок конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям российских и международных норм, что подтверждено сертификатом ISO 9001-2015.

Самарский завод КВОиТ производит резервуары вертикальные стальные (РВС) и баки-аккумуляторы горячей воды (БАГВ) объемом от 100 мᶾ до 120 000 мᶾ полистового и рулонного метода сборки.

РВС – резервуар вертикальный стальной имеет цилиндрическую форму. Емкости используются для приема, хранения, учета и выдачи всех видов жидкости товарного, хозяйственного или технологического назначения.

Резервуар РВС составляет основу резервуарных парков предприятий логистической, нефтедобывающей, химической, сельскохозяйственной, пищевой, металлургической отрасли. Его конструкция уникальна, поэтому строительство РВС преобладает над прочими способами строительства резервуаров.

Главные преимущества производства «СЗ КВОиТ»:

• Современный производственный комплекс располагает оборудованием из России, Австрии (IGM), Германии (EHT, Zinser), Швеция (ESAB), Швейцария (Bystronic), Италия (Faccin) и тд

• Рулонный стан: 12 м, 15 м, 18 м

• Современные рулонные станы обеспечивают высокую точность конструкции и качество исполнения сварных швов

• Два роботизированных сварочных комплекса IGM (Австрия)

• Используется передовое оборудование с высокой степенью автоматизации

• Собственные ЖД пути

АО «СЗ КВОиТ»

Генеральный директор

Голованов Сергей Александрович

Телефон: 8 (800) 350-12-87

E-mail: info@gk-kvoit.ru

Официальный сайт: gk-kvoit.ru



