28 ноября в четверг приглашаем на вебинар по расчетам трубопроводов «Новые возможности ПАССАТ 3.7»

Компания ООО «НТП Трубопровод» рада представить новую версию программного продукта ПАССАТ, предназначенного для расчета сосудов и аппаратов на прочность.
Приглашаем всех пользователей принять участие в вебинаре, посвященном последним реализованным изменениям.
Основные темы вебинара:
1.Новые функции последней версии:
oЭлемент "Узел" для формирования связей, оттяжек, металлоконструкций;
oМоделирование тросовых оттяжек с предварительным натяжением;
oНовые возможности расчета затяжки болтов;
oОбзор нового функционала элементов некруглого сечения;
oРасчет подземных емкостей с определением давления от засыпки по ВСП 34-01-03 МО РФ;
2.Обзор основных усовершенствований предыдущих версий (3.3 - 3.6), в том числе
oНовые возможности учета сейсмических, ветровых, температурных и транспортных нагрузок;
oРасчет элементов на высокое давление;
oРасчет элементов по нормам ПНАЭ Г-7-002;
oНовые возможности задания металлоконструкций и связей;
oМоделирование и анализ каркасных крыш вертикальных резервуаров;
3.Демонстрация работы.
4.Ответы на ваши вопросы.
Дата: 28 ноября 2024
Начало: 11:00 мск
Продолжительность: 1,5 часа
Спикер: Краснокутский Андрей Николаевич, к.т.н., руководитель отдела прочности ООО «НТП Трубопровод».
Участие в вебинаре бесплатное.