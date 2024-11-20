НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Минпромторг: 84% россиян пользуются услугами маркетплейсов

Заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов сообщил о том, что около 84% россиян пользуются услугами маркетплейсов, информирует ТАСС. При этом, каждый пятый житель страны сталкивался с проблемами при покупках на онлайн-площадках, чаще всего — с бракованными товарами.

По словам Чекушова, в настоящий момент важно «выработать единую стратегию» по развитию маркетплейсов. «По отдельным подсчетам по состоянию на ноябрь 2024 года порядка 84% граждан пользуются услугами маркетплейсов. Сегодня для решения стоящих перед нами задач, нам необходимо выработать единую стратегию по развитию данного сектора экономики. И присвоение онлайн-площадкам статуса „доверенных" является частью этой стратегии», — отметил Чекушов.

Согласно социологическому исследованию Центра изучения потребительского поведения Роскачества, чаще всего потребители сталкивались с бракованными товарами (29,3%), несоответствием товара описанным характеристикам на сайте (28,8%) и сложностями с возвратом или обменом товара (21,1%).

В Роскачестве также отметили, что 95% опрошенных при выборе товара обращают внимание на рейтинги и отзывы, однако 85% сомневаются в их правдивости и допускают возможность их завышения или недостоверности.

Почти 36% сталкивались с предложениями оставить положительный отзыв на товар в обмен на какой-то бонус.



