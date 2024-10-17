Фирма «Ридан» представляет электроприводы серии AMB-H и AMB-M для стальных шаровых кранов RJIP Premium от DN 65 до DN 60

Электроприводы Ридан AMB доступны в различных конфигурациях:
- со встроенным блоком управления и без него
- с напряжением питания 380 и 220 вольт
- для умеренных и низких температур
- с пылевлагозащитой IP67/IP68
Простота использования обеспечивается за счет информативного дисплея, интуитивно понятного меню и управления с помощью инфракрасного пульта, а в будущем и через смартфон. Блок управления выполняет функции коммутации, защиты, местного управления, упрощая проектирование и производство шкафов и сетей управления арматурой.
История компании началась в 1993 году, когда международная группа Danfoss A/S открыла официальное представительство в России. До 2022 года специалисты работали над созданием современных и энергоэффективных инженерных систем под именем «Данфосс». Сегодня команда сотрудников, производственные площадки, интеллектуальные разработки и портфолио оборудования представлены брендом «Ридан».