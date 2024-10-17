Регистрация посетителей на выставку PCVExpo-2024.

Мероприятие состоится 22–24 октября 2024 года в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1, зал 4).

В 2024 году общая площадь выставки составит более 10 000 кв.м. В PCVExpo 2024 примут участие российские и зарубежные производители и поставщики промышленного насосного оборудования, компрессоров, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей.

Выставка пройдет при содействии и поддержке государственных структур и отраслевых ассоциаций: Минпромторга РФ, Российской ассоциации производителей насосов (РАПН), Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей (НПАА), Союза «Электромашиностроение».

В деловой программе ожидается участие представителей Департамента топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ, Росстандарта, Союза производителей подшипников, а также ведущих компаний нефтегазовой отрасли. В рамках деловых мероприятий будут обсуждаться важные вопросы отрасли, в том числе импортозамещение, инновационные разработки, сертификация и аккредитация оборудования и многое другое.

В числе участников выставки компании CNP, Dalgakiran, SL Pumps, Sopteh, Tech-Long, «АлтайБурМаш», Завод «Взлет», «Все для АЗС», «ГемаТэк», ЗТА «Кайбо», «Инженерные системы термоформ», «Краснодарский компрессорный завод», Tapflo, «Лига», МЗ «Поток», «Налко Трейдинг», МЗ «Ново-Вятка», Научно-исследовательский институт лопастных машин, «Новомет-Пермь», «Ольмакс», «ОНХ Системс», «ОТК», «Пермские насосы», ГК «Пневмомаш», «Приводная техника», «Ривз», «Родонит», «Румикс Сервис», «Рутектор», «Сибторгсервис», «СпецЭнергоТрейд», «Станки.ру», «Технологии Промышленного Сервиса», Торговый дом «Аэро», «ФНБ Инжиниринг» и многие другие.

Вы можете приобрести электронный билет на сайте выставки или купить входной билет в кассе на территории выставочного комплекса.

Стоимость билета составляет:

в кассе – 500 рублей;

на сайте – 250 рублей;

по промокоду – бесплатно.