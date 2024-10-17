НОВОЕ. Латунный фильтр для газовых сред LD Pride

Завод ЛД Прайд всегда прислушивается к пожеланием клиентов, как в вопросе качества, так и в вопросе расширения производственного ассортимента. Результатом обратной связи от менеджеров и покупателей стал ввод в линейку продукции долгожданной новинки – латунный фильтр для газа. Проведена большая работа, результатом которой стал массовый запуск в производство продукта с высокой степенью унификации с фильтрами для воды. Главное конструктивное отличие — сеточка с размером ячейки 100 мкм.

Отличить новый фильтр можно по лазерной маркировке на пробке — ГАЗ.

Спасибо, что выбираете продукцию под маркой LD!

Выбирая фильтры LD вы получаете:

Гарантия 10 лет от завода.

Срок службы 30 лет.

Сервисная служба 24/7

Отличное ценовое предложение

Кованая латунь ЛС 59-1 по ГОСТ. Прочный и пластичный состав — высокая надёжность.

Возможность использования как с ФУМ лентой, так и со льном.

Идеально стыкуются с кранами LD Pride.