Речицкий метизный завод реализует масштабные проекты импортозамещения фланцев, болтов, гаек

Сегодня Речицкий метизный завод реализует значительные инвестиционные импортозамещающие проекты, в том числе для Минского завода холодильников «Атлант», Барановичского завода холодильников и других белорусских предприятий.

«Мы запустили линию по производству гаек фланцевых, гаек самоконтрящих и другого метрического крепежа. Из саморезной продукции мы начали производить саморезы конструкционные, кровельные саморезы, оцинкованные и окрашенные. Кроме того, в сегменте метрической продукции начат выпуск фланцевых болтов. Мы также можем рассматривать возможность производства продукции на имеющемся оборудовании по чертежам клиента», - пояснила представитель Речицкого метизного завода корреспонденту БЕЛТА.

На стенде недавней выставки «Будпрагрэс» завод представил в основном линейку своей продукции, производством которой завод занимается уже очень длительный период времени. Там были и образцы новых видов продукции, изготовление которой было налажено в конце 2023 года.

«На внутреннем рынке мы сегодня ориентированы на изготовление метрического крепежа для отечественного машиностроения: Минского тракторного завода, БЕЛАЗа, Минского моторного завода и прочих компаний. Экспортируем и в Россию - в основной массе саморезную и гвоздевую продукцию», - уточнила маркетолог отдела маркетинга и сбыта Речицкого метизного завода Екатерина Дмитриева.