30-31 октября в Москве пройдут конференции «Нефтегазовый сервис в России» и «Подряды на нефтегазовом шельфе»

30 октября 2024 года состоится XVIII ежегодная конференция «Нефтегазовый сервис в России» (Нефтегазсервис–2024).
31 октября 2024 года пройдет XVII ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф–2024).
В конференции примут участие: Газпром, Роснефть, Газпром нефть, НОВАТЭК, АРКТИК СПГ 2, Татнефть, Ямал СПГ, ЭНГС, Сибирская сервисная компания, АКРОС, Пакер Сервис, ТНГ-Групп, Газпромнефть-Снабжение, Газпром нефть шельф, Газпром шельфпроект, Газпромбанк, Isource, Ростехнадзор, Минпромторг России и многие другие.
В программе конференции «Нефтегазсервис-2024»:
Обзор рынка текущего состояния нефтегазового сервиса в России
Адаптация нефтегазового сервиса к санкционному давлению
Отечественный рынок программного обеспечения для нефтегазового сервиса
Создание резерва критического оборудования
Изменение логистических цепочек по поставкам оборудования
Консолидация усилий недропользователей, производителей оборудования, нефтесервисных компаний
Повышение эффективности работ при разработке и освоении месторождений
Внедрение новых технологий при разработке и освоении месторождений
Проблема дефицита кадров
В программе конференции «Нефтегазшельф-2024»:
Текущее состояние и перспективы освоения нефтегазовых месторождений нефтегазового шельфа
Реализация морских нефтегазовых проектов в условиях санкций
Критические точки импортозамещения в морской нефтегазодобыче
Нефтесервисные услуги, современные технологии, оборудование и материалы для морских проектов
Новые инфраструктурные и логистические решения для реализации шельфовых проектов
Материально-техническое обеспечение морских проектов в условиях санкций
Экологическая и промышленная безопасность
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