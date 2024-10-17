«Технофорум-2024»: ключевые тенденции в технологиях обработки конструкционных материалов

С 21 по 24 октября в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет международная политехническая выставка «Технофорум-2024».«НТИ Экспо»,организована АО «Экспоцентр» под патронатом Торгово- промышленной палаты России, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Также мероприятие входит в состав Российской промышленной

«Технофорум» – главное ежегодное отраслевое событие осени. На выставочной площадке собираются разработчики и потребители промышленного оборудования из разных стран и регионов России и успешно демонстрируют лучшие образцы своей новой продукции.

Одновременно с выставкой «Технофорум-2024» пройдут 31-я международная специализированная выставка «Реклама-2024» и 27-я международная выставка «Химия-2024».

В этом году высокотехнологичное оборудование продемонстрируют порядка 200 компаний из России, Белоруссии и Китая. Экспозиция разместится в павильонах № 1, №8 (залы № 1, 2, 3) на площади свыше 7 000 кв. м.

Среди участников: «Арта Компонент», «АВГ Технологии», «Барус Инструмент», «Балт-Систем», «Битван», «Вебер Комеханикс», ПГ «ВЕКПРОМ», «КАМИ», «Монолит», «Интехсервис», «Липецкое станкостроительное предприятие», «Пегас-Рус», «Росмарк-Сталь», ГК «Станко», «Трейд Технолоджи», «Урал-Инструмент-Пумори», «Юнимаш» и многие другие.

Насыщенная деловая программа, сопровождающая экспозицию выставки, в этом году будет включать 14 значимых мероприятий. В них примут участие представители различных отраслей промышленности, органов власти, профильных ассоциаций.

Основные мероприятия деловой программы:

- Конференция «Стратегические вызовы рынка металлообработки», в рамках которой обсудят следующие темы: локализация станкостроения и металлообработки, кадровый вызов в металлообработке 2024/25, аддитивные технологии как инструмент и решение технологической независимости отраслей металлообработки и машиностроения, роботизация в металлообработке 2025, сварочное производство в РФ, инвестиционные проекты в металлообработке и машиностроении;

- Конференция «Российское лазерное технологическое оборудование и опыт его внедрения на промышленных предприятиях: технико-экономические аспекты»;

- Стратегическая сессия «Подготовка инженерных кадров в условиях новых вызовов»;

- Конференция «Вторая жизнь станков – повышение технического уровня и расширение технологических возможностей сложного и уникального станочного оборудования отечественного и зарубежного производства за счет глубокой модернизации»;

- Круглый стол «Аспекты развития беспилотных летательных аппаратов»;

- Круглый стол «Развитие промышленного дизайна в новых условиях: тенденции и перспективы».

Технологический партнер выставки - ООО «ПОЛИТЕК»Партнер выставки - АО «ПроТехнологии»

Партнер выставки - ООО ТД «БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ»

Выставка работает: 21–23 октября: с 10:00 до 18:00; 24 октября: с 10:00 до 16:00