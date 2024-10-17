ОilGasService Navigator - онлайн-площадка, предоставляющая дополнительные возможности производителям и поставщикам реализовывать свою продукцию и услуги на российском и зарубежных рынках

ОilGasService Navigator - это:



1. Большой выбор

• Представлено более 15 000 отраслевых специализаций

• Весь спектр отраслевых направлений от геологоразведки до транспорта нефти и газа, включая сопутствующий сервис для нефтегазового комплекса

2. Быстрый отраслевой поиск

• Разработана и внедрена отраслевая поисковая система

• Отраслевой поиск с удобной системой фильтров позволяет быстро находить узкоспециализированное оборудование и услуги

3. Сравнение аналогов

• Возможность сравнения предложений помогает выбирать оптимальные варианты поставщиков, товаров и услуг под индивидуальные требования заказчика

4. Минимальный срок от запроса до реализации

• Постоянный поток рыночных запросов и технологических вызовов

• Актуальные предложения поставщиков

• В2В-коммуникации в онлайн-режиме 24/7

Источник:OilGasService Navigator