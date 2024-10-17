ОilGasService Navigator - онлайн-площадка, предоставляющая дополнительные возможности производителям и поставщикам реализовывать свою продукцию и услуги на российском и зарубежных рынках

ОilGasService Navigator - это:
1. Большой выбор
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• Весь спектр отраслевых направлений от геологоразведки до транспорта нефти и газа, включая сопутствующий сервис для нефтегазового комплекса
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Источник:OilGasService Navigator