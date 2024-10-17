В Курганской области передали в суд уголовное дело о коммерческом подкупе.

В Кургане завершили расследование по уголовному делу о коммерческом подкупе в отношении начальника отдела охраны труда и окружающей среды ООО «Каргапольский машиностроительный завод»

«По данным следствия, с 2022 по 2023 годы обвиняемая, занимая должность начальника отдела охраны здоровья, труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, в чьи обязанности входило заключение договоров по профилю деятельности отдела, получила от руководителя подрядной организации коммерческий подкуп в общей сумме около 300 тысяч рублей за обеспечение гарантированного заключения договоров на оказание услуг заводу в сфере утилизации отходов и их своевременную оплату», — рассказали вследственном комитете.

Во время следственных мероприятий изъяли доказательства, которые имеют значение для уголовного дела.Расследование по делу завершено и передано в суд.

СУ СК по Курганской области