ООО «Новые технологии» вошло в Реестр базовых поставщиков ТЭК

ООО «Новые технологии» создавалось для производства комплектующих и запасных частей к насосам типа УЭЦН. Компания специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти.

Компания «Новые технологии» сосредоточила свою деятельность на разработке, выпуске, продаже и обслуживании подводного оборудования, применяемого в нефтедобыче. ООО «Новые технологии»Завод оснащен современным специальным оборудованием и квалифицированными специалистами, реализуя полный производственный цикл ПЭД и гидрозащит: от механической обработки корпуса до тестирования двигателей на сертифицированных компьютерных стендах. Все используемые материалы и компоненты проходят входную проверку специалистами отдела качества и тестируются в независимых лабораториях. Каждое изделие сопровождается технологическим паспортом с отметками о выполнении всех технологических этапов.

ООО «Новые технологии»

Генеральный директор Игнатов Евгений Иванович

422980, Татарстан, Чистопольский р-н, г. Чистополь, ул К.Маркса, зд. 168с

Телефон: +7 (84342) 5-43-96

E-mail: mark@ntehn.ru

Официальный сайт: nt-lift.com