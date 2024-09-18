Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса в соответствии с официальным запросом Минэкономразвития России проводит опрос нефтегазосервисных компаний

Агрегированные и обезличенные данные данного опроса также будут использованы Ассоциаций

при работе в комиссиях Государственного Совета Российской Федерации по профильным

направлениям. Работа по формированию мер государственной поддержки и развития экспорта

высокотехнологичных услуг ведется Национальной Ассоциацией нефтегазового сервиса

системно и на высоком уровне. В 2024 году инициативы Ассоциации по расширению действия

существующих мер государственной поддержки и развития экспорта товаров, предусмотренных

национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», на высокотехнологичные

услуги и работы (нефтегазовые, инжиниринговые, проектные и т.д.), а также по актуализации и

продлению действия «Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» до 2030 года были

официально поддержаны решениями комиссий Государственного Совета Российской Федерации

по направлениям «Промышленность» и «Экономика и финансы», членом которых является

президент Ассоциации. В настоящее время проводится проработка реализации данных решений.

Данный опрос предназначен только для российских компаний нефтегазового сервиса,

оказывающих или планирующих оказывать нефтегазовые услуги за рубежом!

Потратьте, пожалуйста, около 10-15 минут на заполнение анкеты опроса - 36 вопросов на 8

страницах. От вашего участия в опросе, полноты и точности ответов будет зависеть итоговый

набор предлагаемых Правительству РФ для реализации мер поддержи и развития экспорта

нефтегазовых услуг.

Опрос необходимо пройти руководителю компании или его заместителю по

внешнеэкономической деятельности. Если у вас группа компаний (холдинг) и виды деятельности

(опыт экспорта, экспортные рынки и т.п.), входящих в группу компаний (холдинг) сильно

отличаются, то опрос необходимо пройти отдельно каждым руководителем отдельной компании.

Внимание! При прохождении опроса вам будет необходимо ввести перечень фактических

названий видов оказываемых вашей компанией нефтегазовых услуг с экспортным потенциалом и

соответствующие этим услугам коды по ОКВЭД вместе с названиями услуг по ОКВЭД.

Подготовьте эти данные перед началом заполнения анкеты.

Важно! Данные анкеты конфиденциальны. Первичные данные не будут кому-либо передаваться.

В профильные органы власти и институты развития будут направлены только итоговые

агрегированные и обезличенные результаты, выводы и предложения по поддержке и развитию

экспорта услуг в целом по отрасли и по видам услуг.



