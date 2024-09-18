НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. Фильтр латунный DN20

Представляем вашему вниманию новую номенклатуру завода «ЛД Прайд» — фильтр LD Pride

57.20.В-В. Он надёжен в использовании и доступен по цене. Надеемся, что новый продукт будет

востребован у наших покупателей. В наших планах освоение серии латунных сетчатых фильтров

до DN50. Как правило, при выборе, потребитель в первую очередь ориентируется на цену

конечного продукта. Но такая позиция не всегда верна. Низкая цена может свидетельствовать и о

низком качестве товара. Так, например, китайские изделия, стоят в 1,5-2 раза

дешевле отечественных, однако качество латуни и толщина стенок у них оставляют желать

лучшего. А значит и срок службы таких кранов невелик.

Конечный потребитель, считая, что качество латунного фильтра не имеет значения, собирая

трубопроводную систему, рядом с хорошим краном ставит дешёвое китайское изделие. И зря!

Фильтр является критически важным узлом, на него так же распространяется изгибающий

момент трубопровода.

Важным аспектом конструкции латунных фильтров LD являются материалы, используемые для

изготовления ключевых деталей. Наш продукт изготавливается из латуни марки ЛС59-1, что

обеспечивает прочность и стойкость к воздействию различных факторов. Кроме того, корпус и

крышка покрыты слоем никеля, что улучшает их коррозионную стойкость и продлевает срок

службы.

Надёжность, безопасность и гарантия — это то, что является главным преимуществом фильтров

LD.

Также мы подготовили новую номенклатуру для обслуживания и ремонта уже смонтированных

изделий:

 Ремкомплект для фильтра LD Pride DN 15. Сетка нерж. 20х28,5 мм 500 мкм, уплотнение

Ф4 26,5х24 мм

 Ремкомплект для фильтра LD Pride DN 20. Сетка нерж. 24х38,5 мм 500 мкм, уплотнение

Ф4 32,8х30 мм

Выбирая фильтры LD клиент получает преимущества:

 Российское производство всего ассортиментного ряда

 Гарантия 10 лет от завода. Срок службы 30 лет

 Сервисная служба работает по каждому случаю

 Возможность установки бирки / индивидуальной упаковки

 Отличное ценовое предложение

 За основу взяты лучшие образцы импортных конструкций

 Кованая латунь ЛС 59-1 по ГОСТ. Прочный и пластичный состав = высокая надёжность.

Мотать на лён - разрешено!

 Идеально стыкуются с кранами LD Pride. Не будет лишней резьбы или недостаточной

длины.



