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Челябинский Завод «ЛД Прайд» снижает цены!

18 сентября, 2024 72
Оптимизация производства и процессов рационализации поставок сырья, занимают важное
место в работе завода «ЛД Прайд». Благодаря большой работе соответствующих служб, было
принято решение о снижении цен с 1 сентября 2024 года, на краны серии GAS.
Важные моменты по понижению:
 Цены на данный момент будут равны ценам на водяные краны
 Конструкция и материалы крана остаются прежними
 Сертификаты ГОСТ продолжают действовать.
Выбирая краны LD, клиент получает ряд преимуществ:
 Российское производство всего ассортиментного ряда.
 Гарантия 10 лет от завода. Срок службы 30 лет.
 Сервисная служба работает по каждому случаю.
 Возможность установки бирки/индивидуальной упаковки.
 Отличное ценовое предложение.
 За основу взяты лучшие образцы импортных конструкций.
 Кованая латунь ЛС 59-1 по ГОСТ. Прочный и пластичный состав = высокая надёжность.
Мотать на лён – разрешено!
 Нет проблем с приёмом платежей за продукцию. Заводы находятся в России, нет
необходимости переводить деньги за рубеж.
 Заработок на ровном месте. Процентная ставка на кредиты в банках составляет не менее
20% годовых, добавьте сюда ещё валютные риски, рзыск платежей, комиссии банков.
Партнёры LD лишены этих затрат - платежи в рублях на рублевый счет производителя в
российском банке. Зарабатывает тот – кто считает!


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