Челябинский Завод «ЛД Прайд» снижает цены!

Оптимизация производства и процессов рационализации поставок сырья, занимают важное
место в работе завода «ЛД Прайд». Благодаря большой работе соответствующих служб, было
принято решение о снижении цен с 1 сентября 2024 года, на краны серии GAS.
Важные моменты по понижению:
Цены на данный момент будут равны ценам на водяные краны
Конструкция и материалы крана остаются прежними
Сертификаты ГОСТ продолжают действовать.
Выбирая краны LD, клиент получает ряд преимуществ:
Российское производство всего ассортиментного ряда.
Гарантия 10 лет от завода. Срок службы 30 лет.
Сервисная служба работает по каждому случаю.
Возможность установки бирки/индивидуальной упаковки.
Отличное ценовое предложение.
За основу взяты лучшие образцы импортных конструкций.
Кованая латунь ЛС 59-1 по ГОСТ. Прочный и пластичный состав = высокая надёжность.
Мотать на лён – разрешено!
Нет проблем с приёмом платежей за продукцию. Заводы находятся в России, нет
необходимости переводить деньги за рубеж.
Заработок на ровном месте. Процентная ставка на кредиты в банках составляет не менее
20% годовых, добавьте сюда ещё валютные риски, рзыск платежей, комиссии банков.
Партнёры LD лишены этих затрат - платежи в рублях на рублевый счет производителя в
российском банке. Зарабатывает тот – кто считает!