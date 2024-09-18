Челябинский Завод «ЛД Прайд» снижает цены!

Оптимизация производства и процессов рационализации поставок сырья, занимают важное

место в работе завода «ЛД Прайд». Благодаря большой работе соответствующих служб, было

принято решение о снижении цен с 1 сентября 2024 года, на краны серии GAS.

Важные моменты по понижению:

 Цены на данный момент будут равны ценам на водяные краны

 Конструкция и материалы крана остаются прежними

 Сертификаты ГОСТ продолжают действовать.

Выбирая краны LD, клиент получает ряд преимуществ:

 Российское производство всего ассортиментного ряда.

 Гарантия 10 лет от завода. Срок службы 30 лет.

 Сервисная служба работает по каждому случаю.

 Возможность установки бирки/индивидуальной упаковки.

 Отличное ценовое предложение.

 За основу взяты лучшие образцы импортных конструкций.

 Кованая латунь ЛС 59-1 по ГОСТ. Прочный и пластичный состав = высокая надёжность.

Мотать на лён – разрешено!

 Нет проблем с приёмом платежей за продукцию. Заводы находятся в России, нет

необходимости переводить деньги за рубеж.

 Заработок на ровном месте. Процентная ставка на кредиты в банках составляет не менее

20% годовых, добавьте сюда ещё валютные риски, рзыск платежей, комиссии банков.

Партнёры LD лишены этих затрат - платежи в рублях на рублевый счет производителя в

российском банке. Зарабатывает тот – кто считает!



