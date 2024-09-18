НОВЫЕ АЗ. Межрайонный прокурор Евгений Рыгалов посетил с рабочей поездкой одно из ведущих развивающихся предприятий – ООО «АЗ «ФОРУМ».

Предприятие является современным производителем трубопроводной арматуры в России для
нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Численность сотрудников
компании составляет 125 человек.
Евгений Рыгалов провёл рабочую встречу со специалистами предприятил, ответил на возникшие
вопросы и разъяснил некоторые положения трудового законодательства. В конце своего визита
прокурор ознакомился с процессом производства на заводе, обсудил с руководством
существующие проблемы и возможные пути их решения.
По сообщению прокуратуры Гусь-Хрустального района