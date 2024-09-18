В Челябинске в Южно-Уральском государственном университете открылся факультет «Машиностроение и технологии».

Новый факультет, который будет работать по пяти образовательным программам, открыт
совместно с промышленной группой «Конар». Анонсировано появление нового предмета
обучения — «Динамические машины». В первом семестре начнут обучение 104 студента. Среди
них есть золотые медалисты, победители олимпиад, выпускники губернаторских инженерных
классов. Уже с первого курса у них будет возможность проходить практику на предприятиях
региона и посещать заводы страны. Новый факультет будет работать на первом этаже западного
крыла главного учебного корпуса ЮУрГУ. Оборудовать аудитории и лаборатории помог
«Конар». «Мы подготовили качественное образовательное пространство, ждем студентов на
практические занятия в цехах и лабораториях промышленной группы, создаем программу
обучения. В ближайший год порядка 30 преподавателей тоже сядут за парты и будут
набираться опыта в лучших инновационных центрах, прежде всего, в «Сколково», где для
нашего факультета разработаны специальные программы. Контакт преподавателей,
студентов и производства даст тот результат, который мы ожидаем. Через пять лет
выпускники факультета придут на наши заводы и первые годы будут разбираться в процессах и
«мешать» опытным специалистам. Однако через 15-20 лет именно они станут определять
инженерно-технологическую политику страны», — рассказал генеральный директор АО
«Конар» Валерий Бондаренко.
Данные Южно-Уральского государственного университета