В Челябинске в Южно-Уральском государственном университете открылся факультет «Машиностроение и технологии».

Новый факультет, который будет работать по пяти образовательным программам, открыт

совместно с промышленной группой «Конар». Анонсировано появление нового предмета

обучения — «Динамические машины». В первом семестре начнут обучение 104 студента. Среди

них есть золотые медалисты, победители олимпиад, выпускники губернаторских инженерных

классов. Уже с первого курса у них будет возможность проходить практику на предприятиях

региона и посещать заводы страны. Новый факультет будет работать на первом этаже западного

крыла главного учебного корпуса ЮУрГУ. Оборудовать аудитории и лаборатории помог

«Конар». «Мы подготовили качественное образовательное пространство, ждем студентов на

практические занятия в цехах и лабораториях промышленной группы, создаем программу

обучения. В ближайший год порядка 30 преподавателей тоже сядут за парты и будут

набираться опыта в лучших инновационных центрах, прежде всего, в «Сколково», где для

нашего факультета разработаны специальные программы. Контакт преподавателей,

студентов и производства даст тот результат, который мы ожидаем. Через пять лет

выпускники факультета придут на наши заводы и первые годы будут разбираться в процессах и

«мешать» опытным специалистам. Однако через 15-20 лет именно они станут определять

инженерно-технологическую политику страны», — рассказал генеральный директор АО

«Конар» Валерий Бондаренко.

Данные Южно-Уральского государственного университета



