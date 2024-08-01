ШКОЛА ТПА. Авторский семинар-тренинг Горобченко С.Л. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЗАДАЧ

Цели семинара:
Применение системного подхода к инжиниринговым задачам
Методы решения инжиниринговых задач
Алгоритм решения инжиниринговых задач
Решение инжиниринговых задач в арматуростроении
Программа
1. Инжиниринговые задачи
2. Методы решения инжиниринговых задач
3. Триада "Продукт - Компания - Рынок"
4. Идеальный конечный результат
5. Запрещенные и разрешенные состояния триады
6. Алгоритм решения инженерных задач
7. Практика решения инжиниринговой задачи
8. Постановка цели и формирование плана действий
9. Оценка применимости решений
10. Практика решения инжиниринговых задач в арматурной отрасли
Горобченко С.Л., к.т.н., МБА,
директор по развитию КЦ Промконсалт, Санкт-Петербург.
Данные по отрасли на 20.00 МСК 30 июля