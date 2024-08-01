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ШКОЛА ТПА. Авторский семинар-тренинг Горобченко С.Л. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЗАДАЧ

01 августа, 2024 53
Цели семинара:
 Применение системного подхода к инжиниринговым задачам
 Методы решения инжиниринговых задач
 Алгоритм решения инжиниринговых задач
 Решение инжиниринговых задач в арматуростроении
Программа
1. Инжиниринговые задачи
2. Методы решения инжиниринговых задач
3. Триада "Продукт - Компания - Рынок"
4. Идеальный конечный результат
5. Запрещенные и разрешенные состояния триады
6. Алгоритм решения инженерных задач
7. Практика решения инжиниринговой задачи
8. Постановка цели и формирование плана действий
9. Оценка применимости решений
10. Практика решения инжиниринговых задач в арматурной отрасли
Горобченко С.Л., к.т.н., МБА,
директор по развитию КЦ Промконсалт, Санкт-Петербург.
Данные по отрасли на 20.00 МСК 30 июля


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