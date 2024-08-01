В госкорпорации РОСАТОМ вступил в силу приказ, в соответствии с которым расширен список товаров и услуг, которые предприятия атомной отрасли будут закупать в цифровом решении «Бриф».

Список теперь включает основные металлы (коды ОКПД2 24.1, 24.2, 24.3); трубопроводную

арматуру (краны, клапаны и прочее, код ОКПД2 28.14); компьютеры и периферийное

оборудование (код ОКПД2 26.20); продукты программные и услуги по разработке и

тестированию программного обеспечения (код ОКПД2 62.01); оборудование для измерения,

испытаний и навигации (код ОКПД2 26.51); металлоизделия (код ОКПД2 25.99) и ряд других

позиций.

«Цифровое решение «Бриф» меняет логику процесса закупок: теперь в его основе лежит не

спрос от заказчика, а предложение от поставщика. И это позволяет не только существенно

сократить срок проведения закупок, но и делает закупки еще более прозрачными и доступными

для большего количества поставщиков. Пока внеотраслевые поставщики могут реализовать

свои товары и услуги способом «БРИФ» только по 11 позициям. Но в дальнейшем этот список

будет увеличиваться. Поэтому поставщикам, которые планируют развивать свои

взаимоотношения с атомной отраслью, стоит уже сейчас регистрироваться в цифровом

решении «Бриф»»,- рассказал директор по закупкам, МТО и управлению качеством

госкорпорации «Росатом» Роман Зимонас.

Цифровое решение «Бриф» – современная отечественная IT-разработка госкорпорации

«Росатом», созданная как маркетплейс для корпоративных заказчиков и поставщиков.

Внедряется в атомной отрасли с 2022 года. В основу работы цифрового решение «БРИФ»

заложен принцип взаимодополняющих баз данных: предложения товаров со стороны

поставщиков и спроса на них со стороны заказчиков.

По сообщению ГК «Росатом»