В госкорпорации РОСАТОМ вступил в силу приказ, в соответствии с которым расширен список товаров и услуг, которые предприятия атомной отрасли будут закупать в цифровом решении «Бриф».

Список теперь включает основные металлы (коды ОКПД2 24.1, 24.2, 24.3); трубопроводную
арматуру (краны, клапаны и прочее, код ОКПД2 28.14); компьютеры и периферийное
оборудование (код ОКПД2 26.20); продукты программные и услуги по разработке и
тестированию программного обеспечения (код ОКПД2 62.01); оборудование для измерения,
испытаний и навигации (код ОКПД2 26.51); металлоизделия (код ОКПД2 25.99) и ряд других
позиций.
«Цифровое решение «Бриф» меняет логику процесса закупок: теперь в его основе лежит не
спрос от заказчика, а предложение от поставщика. И это позволяет не только существенно
сократить срок проведения закупок, но и делает закупки еще более прозрачными и доступными
для большего количества поставщиков. Пока внеотраслевые поставщики могут реализовать
свои товары и услуги способом «БРИФ» только по 11 позициям. Но в дальнейшем этот список
будет увеличиваться. Поэтому поставщикам, которые планируют развивать свои
взаимоотношения с атомной отраслью, стоит уже сейчас регистрироваться в цифровом
решении «Бриф»»,- рассказал директор по закупкам, МТО и управлению качеством
госкорпорации «Росатом» Роман Зимонас.
Цифровое решение «Бриф» – современная отечественная IT-разработка госкорпорации
«Росатом», созданная как маркетплейс для корпоративных заказчиков и поставщиков.
Внедряется в атомной отрасли с 2022 года. В основу работы цифрового решение «БРИФ»
заложен принцип взаимодополняющих баз данных: предложения товаров со стороны
поставщиков и спроса на них со стороны заказчиков.
По сообщению ГК «Росатом»