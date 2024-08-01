Компания «ДК+Сервис» запускает собственное производство продукции в индустриальном парке «Сынково» в г.о. Подольск.

«Компания «ДК+Сервис» была первым резидентом цифрового промышленного коворкинга

«Лайт индастриал» в индустриальном парке «Сынково». Общий объем инвестиций в

реализацию проекта составил более 60 млн рублей. В этом году компания приняла решение

расширить сферу деятельности: не только быть поставщиком продукции, но и запустить

собственное производство. В приобретение дополнительного оборудования инвестировано еще

15 млн рублей. На данный момент компания проводят работы по монтажу оборудования», -

рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций,

промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На поставках контрольной арматуры, фитингов и нержавеющей бесшовной трубы для обвязки

контрольно-измерительных приборов и оборудования высокого давления компания

специализируется более 15 лет. В 2019 году компания стала резидентом «Сынково». Это

позволило «ДК+Сервис» значительно увеличить товарные запасы и обороты, а также направить

прибыль на приобретение оборудования.

«Уже в этом году мы планируем заместить около 10-15% продукции импортного производства,

а в течение следующих пяти лет нарастить производственные мощности в несколько раз.

Также мы планируем в следующем году значительно расширить площадь производственных

помещений», - говорит технический директор компании «ДК+Сервис» Иван Портнов.