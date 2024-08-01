ОСТ 34965— 2023 «Арматура трубопроводная. Приводы в огнестойком исполнении»

Разработчиком выступает ООО «Научно-Технический Центр «Иркутский научно-
исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»
(ООО «НТЦ «ИркутскНИИхиммаш»).
• ГОСТ внесен Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 259
«Трубопроводная арматура и сильфоны».
• Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от 31 мая 2023 г. No 162-П).
• Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 октября
2023 г. No 1102-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34965—2023 введен в действие в
качестве национального стандарта с 1 марта 2024 г.
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на приводы и исполнительные механизмы
трубопроводной арматуры (возвратно-поступательные, неполнооборотные и многооборотные) в
огнестойком исполнении (далее — приводы).
Стандарт устанавливает общие технические требования к приводам и метод их испытания на
огнестойкость в условиях пожара и применяется для установления пределов огнестойкости
приводов арматуры, предназначенной для работы в нефтяной, газовой и химической отраслях
промышленности, тепловой, атомной энергетике и других производствах, имеющих
повышенную пожароопасность, согласно ГОСТ 33856. Также стандарт устанавливает группы
конструктивного исполнения огнезащиты приводов и типы огнезащиты.
Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.063 по огнестойкости
к трубопроводной арматуре и проводным устройствам для обеспечения безопасности арматуры
на всех этапах ее жизненного цикла.