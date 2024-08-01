ОСТ 34965— 2023 «Арматура трубопроводная. Приводы в огнестойком исполнении»

Разработчиком выступает ООО «Научно-Технический Центр «Иркутский научно-

исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»

(ООО «НТЦ «ИркутскНИИхиммаш»).

• ГОСТ внесен Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 259

«Трубопроводная арматура и сильфоны».

• Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации

(протокол от 31 мая 2023 г. No 162-П).

• Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 октября

2023 г. No 1102-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34965—2023 введен в действие в

качестве национального стандарта с 1 марта 2024 г.

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на приводы и исполнительные механизмы

трубопроводной арматуры (возвратно-поступательные, неполнооборотные и многооборотные) в

огнестойком исполнении (далее — приводы).

Стандарт устанавливает общие технические требования к приводам и метод их испытания на

огнестойкость в условиях пожара и применяется для установления пределов огнестойкости

приводов арматуры, предназначенной для работы в нефтяной, газовой и химической отраслях

промышленности, тепловой, атомной энергетике и других производствах, имеющих

повышенную пожароопасность, согласно ГОСТ 33856. Также стандарт устанавливает группы

конструктивного исполнения огнезащиты приводов и типы огнезащиты.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.063 по огнестойкости

к трубопроводной арматуре и проводным устройствам для обеспечения безопасности арматуры

на всех этапах ее жизненного цикла.