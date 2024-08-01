Производственный комплекс обанкротившегося саратовского предприятия уже в третий раз выставлен на торги, начальная цена — 1,172 млрд рублей.

Заявки на участие принимаются с 15 июля по 28 октября.

Производственный комплекс уже дважды выставлялся на торги единым лотом — в марте

и апреле 2024 года. Начальная цена составляла 1,3 млрд рублей и 1,172 млрд рублей,

соответственно. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В состав лота входят, в том числе, движимое и недвижимое имущество, оборудование,

транспорт, техника, объекты интеллектуальной собственности (патенты), 100% долей

ООО «Тансвязь». Часть имущества (на сумму 402,7 млн рублей) находится в залоге

у Промсвязьбанка, часть (на 226,2 млн рублей) — у банка «Уралсиб».

Саратовский «Тантал» был признан банкротом в июне 2021 года. В конце 2022 года в рамках

банкротства завода были проданы его цеха в поселке Зоринский за 180,5 млн рублей.

Производственную площадку приобрело ЗАО «Курганспецарматура» (находится под

управлением АО «НПО «ЭМК») для развития здесь производства трубопроводной арматуры.

Завод электроприборов «Тантал» был основан в 1949 г. Предприятие занималось производством

электровакуумных приборов, систем и оборудования для аэрокосмической отрасли.

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