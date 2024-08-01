Производственный комплекс обанкротившегося саратовского предприятия уже в третий раз выставлен на торги, начальная цена — 1,172 млрд рублей.

Заявки на участие принимаются с 15 июля по 28 октября.
Производственный комплекс уже дважды выставлялся на торги единым лотом — в марте
и апреле 2024 года. Начальная цена составляла 1,3 млрд рублей и 1,172 млрд рублей,
соответственно. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
В состав лота входят, в том числе, движимое и недвижимое имущество, оборудование,
транспорт, техника, объекты интеллектуальной собственности (патенты), 100% долей
ООО «Тансвязь». Часть имущества (на сумму 402,7 млн рублей) находится в залоге
у Промсвязьбанка, часть (на 226,2 млн рублей) — у банка «Уралсиб».
Саратовский «Тантал» был признан банкротом в июне 2021 года. В конце 2022 года в рамках
банкротства завода были проданы его цеха в поселке Зоринский за 180,5 млн рублей.
Производственную площадку приобрело ЗАО «Курганспецарматура» (находится под
управлением АО «НПО «ЭМК») для развития здесь производства трубопроводной арматуры.
Завод электроприборов «Тантал» был основан в 1949 г. Предприятие занималось производством
электровакуумных приборов, систем и оборудования для аэрокосмической отрасли.
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