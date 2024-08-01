29-31 октября 2024 г. соберутся представители ведущих компаний, независимые эксперты и отраслевые СМИ, чтобы обсудить современные принципы и технологии в нефтегазовом комплексе РФ и мира.

Российский нефтегазовый технический конгресс (Конгресс РНТК 2024) является продолжателем

традиций Российской нефтегазовой технической конференции, которая ранее проводилась

ежегодно 17 лет подряд и заслуженно является значимым событием для профессионалов

нефтегазовой отрасли.

В Программный комитет Конгресса РНТК входят более 30 специалистов и руководителей из

компаний ПАО «НК Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ФАУ

«ЗАПСИБНИИГГ», ФБУ «ГКЗ», «РН-БашНИПИнефть», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.

Губкина и др. Полный список Программного комитета представлен на сайте Конгресса.

В этом году в Конгрессе РНТК запланирована организация ряда пленарных сессий, прозвучат

более 150 докладов, состоятся 26 технических сессий, круглые столы, экскурсии.

Разрабатывая Техническую программу, Организаторы учитывают наиболее перспективные

направления и новые технологии, ищут и привлекают специалистов нефтегазовых профессий со

всего мира, которые делятся информацией, знаниями, тем самым поддерживая высокий научный

и технический уровень Конгресса. Значительная часть Программы включает в себя темы,

ставшие уже традиционными, а именно: разработка месторождений, строительство скважин,

МУН, интенсификация добычи, цифровые технологии, моделирование и др. Внимание

участников Конгресса также будет обращено к перспективам декарбонизации и развитию

альтернативной энергетики.

Ученые и инженеры, руководители и молодые специалисты, представители

нефтегазодобывающих компаний, сервисных предприятий, научно-исследовательских

институтов вновь соберутся вместе на площадках Конгресса для обмена идеями, практическим

опытом, для дискуссий и дебатов, для долгожданных встреч с единомышленниками и друзьями.

На платформе Конгресса РНТК 2024 также состоится выставка, обеспечивая партнерам

мероприятия возможности для встречи с новыми заказчиками, для представления новейших

достижений своей компании, информации о продукции и услугах.

За дополнительной информацией о Конгрессе РНТК 2024, пожалуйста, обращайтесь по

электронной почте info@rntk.org, по телефону +7 (495) 190-7216 и на он-лайн страницах

www.rntk.org, https://vk.com/rntkcongress, https://t.me/rntk_congress