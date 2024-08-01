Обращаем Ваше внимание на новую линейку термостатических конденсатоотводчиков: резьбовых АСТА КТ251 и межфланцевых КТ252 производства НПО АСТА.

Термостатические конденсатоотводчики были разработаны и начали производиться нашим

заводом в 2023 году. Они успешно используются на различных предприятиях страны и обладают

целым рядом преимуществ.

 корпус из нержавеющей стали

 внутренние детали из коррозионностойких материалов

 компактность и малый вес

 встроенный фильтр

 абсолютная ремонтопригодность

 устойчивость к гидроударам

 применяются в качестве воздухоотводчика в паровых системах

Благодаря собственному производству себестоимость конденсатоотводчиков была существенно

снижена, что позволило, несмотря на то, что обе модели полностью изготовлены из

нержавеющей стали, сделать более интересное по цене предложение, в том числе лучше

стального фланцевого конденсатоотводчика, который мы пока сами не производим (в данный

момент идет проработка модельной оснастки для российского литья) — модель КТ133.

Резьбовой термостатический конденсатоотводчик КТ251 является отличной заменой КТ361.

Нержавеющие материалы корпуса и комплектующих термостатических конденсатоотводчиков

АСТА КТ251 и КТ252 позволяют использовать данные модели в пищевой, фармацевтической

промышленности, а также в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.

Завершена разработка и готовится к запуску в производство собственная термостатическая

капсула, которая будет изготавливаться на производстве НПО АСТА. Производство

собственной капсулы станет финальным этапом 100% локализации термостатических

конденсатоотводчиков.

В том числе 100% локализованы будут поплавковые конденсатоотводчики ПМ121 и ПМ123, в

которых данная капсула станет последним этапом НИОКРа от Минпромторга по разработке

российского аналога поплавкового конденсатоотводчика.

Термостатические конденсатоотводчики серии АСТА КТ251 и КТ252 постоянно

поддерживаются на складе и имеют расширенную гарантию — 2 года.