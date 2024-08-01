Обращаем Ваше внимание на новую линейку термостатических конденсатоотводчиков: резьбовых АСТА КТ251 и межфланцевых КТ252 производства НПО АСТА.

Термостатические конденсатоотводчики были разработаны и начали производиться нашим
заводом в 2023 году. Они успешно используются на различных предприятиях страны и обладают
целым рядом преимуществ.
корпус из нержавеющей стали
внутренние детали из коррозионностойких материалов
компактность и малый вес
встроенный фильтр
абсолютная ремонтопригодность
устойчивость к гидроударам
применяются в качестве воздухоотводчика в паровых системах
Благодаря собственному производству себестоимость конденсатоотводчиков была существенно
снижена, что позволило, несмотря на то, что обе модели полностью изготовлены из
нержавеющей стали, сделать более интересное по цене предложение, в том числе лучше
стального фланцевого конденсатоотводчика, который мы пока сами не производим (в данный
момент идет проработка модельной оснастки для российского литья) — модель КТ133.
Резьбовой термостатический конденсатоотводчик КТ251 является отличной заменой КТ361.
Нержавеющие материалы корпуса и комплектующих термостатических конденсатоотводчиков
АСТА КТ251 и КТ252 позволяют использовать данные модели в пищевой, фармацевтической
промышленности, а также в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.
Завершена разработка и готовится к запуску в производство собственная термостатическая
капсула, которая будет изготавливаться на производстве НПО АСТА. Производство
собственной капсулы станет финальным этапом 100% локализации термостатических
конденсатоотводчиков.
В том числе 100% локализованы будут поплавковые конденсатоотводчики ПМ121 и ПМ123, в
которых данная капсула станет последним этапом НИОКРа от Минпромторга по разработке
российского аналога поплавкового конденсатоотводчика.
Термостатические конденсатоотводчики серии АСТА КТ251 и КТ252 постоянно
поддерживаются на складе и имеют расширенную гарантию — 2 года.