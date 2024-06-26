На выставке «Нефтегаз-2024»,представили новую разработку — Сателлитный Пост для заправки сжиженным природным газом автотранспортных средств.

Мы не только показали новый экспонат посетителям выставки, но уже собрали и отгрузили
своему постоянному покупателю семь таких постов со следующими характеристиками:
Рабочая среда: СПГ
Давление рабочей среды: до 1,6 МПа
Температура рабочей среды: от -165 до +50 °С
Номинальный расход рабочей среды: 150 л/мин
Масса: до 200 кг
Измерение давления СПГ, паров СПГ и воздуха осуществляется КИПиА с помощью
преобразователей давления и манометров, смонтированных в корпусе Сателлитного Поста. На
корпусе, который представляет собой сварную пространственную раму со съёмными панелями
из нержавеющей стали AISI 304, размещены следующие комплектующие:
Арматура, в составе которой высокотехнологичное заправочное устройство CryoMac 3,
успевшее хорошо зарекомендовать себя как на мировом, так и на российском СПГ-рынках.
Устройство CryoMac 3 оснащено запатентованным средством блокировки, предотвращающим
преждевременное отсоединение пистолета от заполняемой ёмкости и гарантирующим
безопасность процесса заправки. (Важно отметить, что в составе нашего Сателлитного Поста нет
приводных клапанов и электрических сигнализаторов крайних положений — «открыт» и
«закрыт», вместо этого используется обратный клапан, срабатывающий на перекрытие паров
СПГ автоматически.)
Устройство заземления с индикацией и блокировкой запуска, обеспечивающее контроль
заземления автомобиля и безопасность заправки.
Шкаф питания и управления, в состав которого входят графическая панель оператора,
блок питания УЗА, обогреватель, термостат, блок питания постоянного тока, а также клеммы
коммутации с внешней системой и внешним оборудованием.
Пульт индикации и управления. Связь с панелью оператора осуществляется по протоколу
Modbus RTU.
Трубопроводы из нержавеющей стали. Высокотехнологичные заправочные металлорукава
производства нашей компании выдерживают циклические воздействия внутренним давлением,
многочисленные скручивания и изменения температуры, возникающие при эксплуатации.
Сателлитный Пост позволяет осуществить заправку как по схеме подключения двух рукавов с
отдельным каналом для отвода паров СПГ, так и заправку с использованием одного
заправочного пистолета. При схеме с одним пистолетом по нему сначала отводятся пары СПГ, а
затем происходит непосредственный процесс заправки.
Сателлитный Пост имеет всю необходимую маркировку взрывозащиты, а также сертификат
соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ЕАС) ТР ТС 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах.