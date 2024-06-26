На выставке «Нефтегаз-2024»,представили новую разработку — Сателлитный Пост для заправки сжиженным природным газом автотранспортных средств.

Мы не только показали новый экспонат посетителям выставки, но уже собрали и отгрузили

своему постоянному покупателю семь таких постов со следующими характеристиками:

 Рабочая среда: СПГ

 Давление рабочей среды: до 1,6 МПа

 Температура рабочей среды: от -165 до +50 °С

 Номинальный расход рабочей среды: 150 л/мин

 Масса: до 200 кг

Измерение давления СПГ, паров СПГ и воздуха осуществляется КИПиА с помощью

преобразователей давления и манометров, смонтированных в корпусе Сателлитного Поста. На

корпусе, который представляет собой сварную пространственную раму со съёмными панелями

из нержавеющей стали AISI 304, размещены следующие комплектующие:

 Арматура, в составе которой высокотехнологичное заправочное устройство CryoMac 3,

успевшее хорошо зарекомендовать себя как на мировом, так и на российском СПГ-рынках.

Устройство CryoMac 3 оснащено запатентованным средством блокировки, предотвращающим

преждевременное отсоединение пистолета от заполняемой ёмкости и гарантирующим

безопасность процесса заправки. (Важно отметить, что в составе нашего Сателлитного Поста нет

приводных клапанов и электрических сигнализаторов крайних положений — «открыт» и

«закрыт», вместо этого используется обратный клапан, срабатывающий на перекрытие паров

СПГ автоматически.)

 Устройство заземления с индикацией и блокировкой запуска, обеспечивающее контроль

заземления автомобиля и безопасность заправки.

 Шкаф питания и управления, в состав которого входят графическая панель оператора,

блок питания УЗА, обогреватель, термостат, блок питания постоянного тока, а также клеммы

коммутации с внешней системой и внешним оборудованием.

 Пульт индикации и управления. Связь с панелью оператора осуществляется по протоколу

Modbus RTU.

 Трубопроводы из нержавеющей стали. Высокотехнологичные заправочные металлорукава

производства нашей компании выдерживают циклические воздействия внутренним давлением,

многочисленные скручивания и изменения температуры, возникающие при эксплуатации.

Сателлитный Пост позволяет осуществить заправку как по схеме подключения двух рукавов с

отдельным каналом для отвода паров СПГ, так и заправку с использованием одного

заправочного пистолета. При схеме с одним пистолетом по нему сначала отводятся пары СПГ, а

затем происходит непосредственный процесс заправки.

Сателлитный Пост имеет всю необходимую маркировку взрывозащиты, а также сертификат

соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ЕАС) ТР ТС 012/2011 «О

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах.







