Разработчик и производитель новейшего промышленного оборудования, компания «Ридан», выпустила в свет три новых модели балансировочных клапанов MNF-R.

Ручные балансировочные клапаны MNF-R имеют широкую сферу применения в системах
тепловой и промышленной автоматики, холодильном оборудовании и т.д.
Такой широкий спектр применения предъявляет довольно высокие требования к продукции.
Клапаны должны обеспечивать высокое качество фланцевых соединений на очень малых
диаметрах. При возведении ЦТП и ИТП, обслуживающие высотные здания, устанавливается
арматура с классом давления PN25 и максимальной температурной нагрузкой до 150 °С., где
ручные балансировочные клапаны нового поколения просто необходимы.
Так, клапан ручной балансировочный DN 15–40, класс давления PN16/25 имеет температурный
от -20 до 120 ° С и ответные фланцы 16 и 25 бар.
Клапан DN 15–400, класс давления PN25 выпускается с возможностью работы при t от 0 до 150
°С. Расширен температурный диапазон и у клапанов MNF-R DN 50–400 и PN16 и составляет в
настоящее время от -20 до 120 °С.