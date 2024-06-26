Китайские организации все чаще начинают открывать представительства в России и принимать оплату в рублях

Какие сложности испытывает бизнес, торгуя с Китаем? Сооснователь платформы Digital VED

Анна Фомичева отметила, что многое зависит от позиции поставщиков и группы товаров: «Легче

стало тем, кто занимается, допустим, одеждой или ведрами. А если это 84-я группа —

оборудование, запчасти — проще не стало. Мелкие банки работают, это правда. В Китае есть ряд

финансовых организаций, готовых с нами работать. Например, сельский коммерческий банк в

каком-нибудь Хуньчуне. На севере КНР финансовые организации изъявляют готовность

работать с нами и меньше боятся санкций. В общей массе ничего особенно не изменилось.

Просто есть ряд импортеров, у которых простые группы товаров, и они могут платить через

филиалы банков на севере Китая. Через ВТБ в Шанхае платежи проходят, но многие китайские

поставщики не хотят их принимать. Поэтому стало не легко, а понятно.