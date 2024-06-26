Производители оборудования для ТЭК: нет качественной гидравлики

В основе горного оборудования (буровые установки, проходческие машины, экскаваторы,
бульдозеры и т.п.) заложены гидравлические комплектующие (насосы, моторы,
распределители.. ). Мировыми производителями данных комплектующих являются такие
производители как Bosch Rexroth (Германия), Parker (США), Hawe Hydraulics (Германия) и др.
Продукция данных производителей широко применяются в горной технике в том числе и в
России. В связи с текущими реалиями, данные позиции очень сложно завозить, а поиск аналогов
у производителей в России, по мнению угольщиков, безуспешен. Гидравлика приобретается в
Китае, но к качеству есть много вопросов и к тому же возникают трудности с оплатами. Платежи
долго прорабатываются и часто без обоснования.