Производители оборудования для ТЭК: нет качественной гидравлики

В основе горного оборудования (буровые установки, проходческие машины, экскаваторы,

бульдозеры и т.п.) заложены гидравлические комплектующие (насосы, моторы,

распределители.. ). Мировыми производителями данных комплектующих являются такие

производители как Bosch Rexroth (Германия), Parker (США), Hawe Hydraulics (Германия) и др.

Продукция данных производителей широко применяются в горной технике в том числе и в

России. В связи с текущими реалиями, данные позиции очень сложно завозить, а поиск аналогов

у производителей в России, по мнению угольщиков, безуспешен. Гидравлика приобретается в

Китае, но к качеству есть много вопросов и к тому же возникают трудности с оплатами. Платежи

долго прорабатываются и часто без обоснования.