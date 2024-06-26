«НПО «Спецнефтемаш» изготовила для ООО «ИЦПК» дисковый затвор СНМ 58091.400.16-2.2.06 с редуктором. Дисковый затвор СНМ 58091 имеет тройной эксцентриситет и устанавливается как регулирующее или запорное устройство.

При движении затвора с эксцентриком потери минимизируются с помощью тройного

эксцентриситета, а также это влияет на снижение крутящего момента, который необходим для

управления. Затворы поворотные дисковые с тройным эксцентриком позволяют обеспечивать

надежное уплотнение благодаря использованию цельнометаллического или металло-графитового

уплотнения, что позволяет использовать их при высоких температурах, достигающих до +500

градусов Цельсия.Конструкция з атворов с тройным смещением (эксцентриситетом) позволяет

избежать износа, связанного с плотным прилеганием уплотнения на диске к поверхности

корпуса, что обеспечивает совокупную герметичность и увеличивает ресурс. Первое смещение

состоит в удалении штока от уплотнения диска, что делает линию контакта уплотнения с

корпусом непрерывной. Второе смещение — это смещение оси штока к одной из сторон корпуса

от центральной оси. Уплотнение диска не контактирует с корпусом в течение всего цикла

вращения. В момент, когда диск приходит в положение закрытия, это смещение преобразует

момент вращения в линейное усилие, которое вдавливает уплотнение в корпус. Третье смещение

представляет собой конический наклон уплотнения, выполненного на диске и корпусе.

Геометрия «конус в конусе» позволяет мгновенно разъединить уплотнение диска с корпусом в

момент движения диска и приводит к полному контакту только в момент закрывания.

ООО «НПО «Спецнефтемаш» – один из крупнейших производителей трубопроводной

арматуры, емкостных приборов разного назначения, резервуарной техники. Приоритетное

направление деятельности заключается в проектировании и разработке, а также изготовлении

резервуаров и емкостей, сосудов для машиностроительной, химической, газовой,

агропромышленной отраслей.