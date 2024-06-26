«НПО «Спецнефтемаш» изготовила для ООО «ИЦПК» дисковый затвор СНМ 58091.400.16-2.2.06 с редуктором. Дисковый затвор СНМ 58091 имеет тройной эксцентриситет и устанавливается как регулирующее или запорное устройство.

При движении затвора с эксцентриком потери минимизируются с помощью тройного
эксцентриситета, а также это влияет на снижение крутящего момента, который необходим для
управления. Затворы поворотные дисковые с тройным эксцентриком позволяют обеспечивать
надежное уплотнение благодаря использованию цельнометаллического или металло-графитового
уплотнения, что позволяет использовать их при высоких температурах, достигающих до +500
градусов Цельсия.Конструкция з атворов с тройным смещением (эксцентриситетом) позволяет
избежать износа, связанного с плотным прилеганием уплотнения на диске к поверхности
корпуса, что обеспечивает совокупную герметичность и увеличивает ресурс. Первое смещение
состоит в удалении штока от уплотнения диска, что делает линию контакта уплотнения с
корпусом непрерывной. Второе смещение — это смещение оси штока к одной из сторон корпуса
от центральной оси. Уплотнение диска не контактирует с корпусом в течение всего цикла
вращения. В момент, когда диск приходит в положение закрытия, это смещение преобразует
момент вращения в линейное усилие, которое вдавливает уплотнение в корпус. Третье смещение
представляет собой конический наклон уплотнения, выполненного на диске и корпусе.
Геометрия «конус в конусе» позволяет мгновенно разъединить уплотнение диска с корпусом в
момент движения диска и приводит к полному контакту только в момент закрывания.
ООО «НПО «Спецнефтемаш» – один из крупнейших производителей трубопроводной
арматуры, емкостных приборов разного назначения, резервуарной техники. Приоритетное
направление деятельности заключается в проектировании и разработке, а также изготовлении
резервуаров и емкостей, сосудов для машиностроительной, химической, газовой,
агропромышленной отраслей.