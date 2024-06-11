ПАРАДОКСЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ. С угольным машиностроением происходит нечто странное...

Согласно опросу В какой сфере ТЭК больше всего иностранного оборудования? Видна ситуация в угольном машиностроении, где долгое время многое закупалось в Германии, США, Польше, Чехии, Японии, Южной Корее и ряда других стран. Рейтинг поставщиков оборудования и материалов для угольной промышленности показывает доминирование поставок из недружественных стран. Флагман угольного машиностроения Советского Союза, а затем и России Юргинский машиностроительный завод – в состоянии банкротства.

Кто же курирует угольное машиностроение? В Минпромторге имеется Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса, но угольное машиностроение почему-то в него не входит. Углем занимается Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения. Каким-то странным образом угольное машиностроение перестало относиться к машиностроению для ТЭК. То есть в Минпромторге считают, что угольное машиностроение надо поставить рядом со станкостроением и радиоэлектронной промышленностью (отделы упомянутого департамента), но не машиностроением для ТЭК. Отмечается, что Минэнерго уделяет больше внимания модернизации отрасли, чем Минпромторг. Связано это с ролью выдающегося руководителя угольной промышленности Анатолия Яновского и его учеников, которые сегодня курируют эту отрасль в Минэнерго. А в Минпромторге угольное машиностроение рядом с радиоэлектронной промышленностью. Абсурдность ситуации, по мнению экспертов, вызывает удивление.



