В Самарской области расследуют дело по факту хищений 3 млн рублей на нефтепроводе

Хищения на магистральном нефтетрубопроводе выявлены в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Сумма причиненного ущерба составила не менее 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области. "На основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ СЧ ГСУ МВД России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сообщили в ведомстве. По версии следствия, преступление совершил сотрудник организации - собственника нефтетрубопровода. В октябре 2023 года вместе с другими неустановленными лицами он демонтировал из земли 2 км нефтетрубопровода в селе Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области. Ущерб оценили как особо крупный - не менее 3 млн рублей.

Следствие устанавливает все обстоятельства в рамках уголовного дела.

Источник: ТАСС