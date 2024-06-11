9 ноября 2024 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится VIII Международная Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2024».

Данное мероприятие ежегодно позволяет не только обсудить рыночные тенденции и перспективы развития розничного и мелкооптового рынка топлива, но и задать интересующие вопросы представителям государственных органов и игрокам рынка, а также получить исчерпывающие ответы на эти вопросы, рассмотреть прикладные рыночные кейсы, изучить конкретные возможности повышения эффективности, расширения бизнеса на базе как российского, так и международного опыта в текущей турбулентной рыночной ситуации.

Ряд интерактивных и стратегических сессий, дискуссионных панелей предоставит участникам возможность оценить свое место и свои возможности в отрасли в современных рыночных условиях.

Среди тем конференции:

- Тенденции развития топливного рынка в РФ 2024 году. Возможные последствия происходящих сегодня процессов для экономики РФ: как они отразятся на топливном рынке;

- Уход иностранных топливных брендов из РФ: влияние на розничный рынок;

- Автомобильный рынок России в новых условиях. Влияние изменений на автомобильном рынке на потребление топлива;

- Перспективы влияния агрегаторов на топливную розницу;

- МФЗ: новые точки роста потребительского спроса для рынка АЗС и сопутствующих товаров;

- Ритейл на АЗС. Нетопливный бизнес как основная возможность роста маржинальности;

- Изменение логистических маршрутов и влияние на рынок дизельного топлива;

- Инновационные технологии в сфере нефтепродуктообеспечения и сбытовой деятельности.

Среди компаний, регулярно принимающих участие в конференции, - Газпром нефть, Белоруснефть, Татнефть-АЗС-Запад, ЛИКАРД, Газпромнефть-Региональные продажи, РН-Региональные продажи, РН-Москва, Бургер Кинг, Сабвэй, Газпром ГНП Холдинг, Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа, ГК ТРАССА, NEFTEK Operating, КазТрансОйл, ИНТЕГРАЛ, Ромир, РНГ, Топливная сеть Фаэтон / Аэро и сеть газовых заправочных станций АВТОГАЗ, Биржа «Санкт-Петербург», ИнвестНефтеТрейд, Алгоритм Топливный Интегратор, Синтек Груп, Сокар Рус, АйТи-Ойл, Практикон, Мосрегионгаз, РАНОйл, Татнефтехим, ТК Олимпия, КД-Ойл, Russian Automotive Market Research и многие другие ведущие игроки отрасли.



