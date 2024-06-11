В России появится новый производитель резьбоформирующего крепежа

Об этом на конференции «Качественный крепеж - надёжность машин и оборудования», прошедшей в рамках деловой программы выставки «Металлоконструкции-2024» рассказал Вадим Абрамов, руководитель отдела продаж компании ARFAST. Он пояснил, что в октябре 2024 г. в Ногинском районе Московской области будет запущено 6 холодновысадочных машин и 6 резьбонакатных машин для выпуска резьбоформирующего крепежа, который используется в автомобилестроении для термопластичных материалов. Кроме того, там же будет выпускаться промышленный крепёж для легкосплавных материалов, используемый в автомобилестроении, производство медицинской и бытовой техники и транспортном машиностроении.

В планах компании - локализация производства в РФ промышленного крепежа для листовых металлов без подготовленных отверстий, а также многофункциональных соединительных элементов - сложных и комбинированных винтов.



