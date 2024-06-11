Луганский завод трубопроводной арматуры в рамках участия в государственной программе по догазификаии регионов изготовил первую партию шаровых кранов серии GAS PRO для АО «Газпром газораспределение».

В настоящее время краны, предназначенные для эксплуатации в системах газоснабжения и газораспределения, уже доставлены в Курск, Астрахань и Воронеж.

«Благодаря интегрированной антистатической защите шпиндельного узла и двухуровневому уплотнению шпинделя шаровые краны GAS PRO имеют высокую безопасность и герметичность. Поэтому они пригодны для эксплуатации в системах газоснабжения и на технологических трубопроводах с теми газообразными средами, которые относятся к числу опасных производственных объектов», – отметили представители предприятия.

В октябре 2023 г. ЛЗТА получил от ФРП ЛНР по программе «Проекты развития (регион)» льготный заем в размере 100 млн руб. Инвестиционный проект предполагает закупку 32 единиц нового оборудования для расширения производства – запуска двух новых участков по выпуску шаровых кранов. Первая партия оборудования в виде 5 комплектов для сварочных работ и 4 ленточнопильных станков поступила на предприятие в январе 2024 г. В июле 2023 г. ЛЗТА стал участником свободной экономической зоны. Согласно планам, в 2024 г., благодаря статусу участника СЭЗ, завод, по сравнению с 2023 г., нарастит объем производства на 15%.

Данные ЛЗТА «Маршал»